Usa: declino pandemia Covid apre dibattito su futuro didattica a distanza (2)

- Diversi Stati hanno già indicato che limiteranno l'apprendimento da remoto. Nel New Jersey, il governatore Philip D. Murphy, ha detto che le famiglie nel suo Stato non avranno più la possibilità di mandare i propri figli a scuola virtualmente in autunno. L'Illinois intende limitare rigorosamente l'apprendimento online agli studenti che non sono idonei a ricevere il vaccino anti-Covid. Il Connecticut ha detto che non richiederà ai vari distretti di offrire obbligatoriamente servizi di didattica a distanza il prossimo autunno. Il Massachusetts ha annunciato che i genitori potranno optare per la partecipazione a distanza solo in circostanze limitate. In California, che questa primavera è rimasta indietro rispetto al resto del Paese nel tornare alla didattica in presenza, il governatore Gavin Newsom ha detto che avrebbe costretto i distretti a riaprire le scuole in autunno, offrendo allo stesso tempo l'apprendimento a distanza per le famiglie che lo desiderano. (Nys)