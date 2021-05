Argentina: presidente Fernandez querela per diffamazione leader opposizione Bullrich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato che querelerà per diffamazione l'ex ministro della Sicurezza, Patricia Bullrich, attuale presidente del principale partito dell'opposizione. Bullrich aveva affermato in un'intervista rilasciata lunedì al canale "La Nacion +" che i negoziati del governo per l'acquisto del vaccino anti-Covid del laboratorio statunitense Pfizer erano falliti perché l'allora ministro della Salute, Gines Gonzalez Garcia, aveva cercato di ottenere una mazzetta. "Ho dato istruzione ai miei avvocati di iniziare azioni legali contro chi ha lanciato una vergognosa diffamazione", ha scritto Fernandez in un messaggio sul suo profilo Twitter. "La convivenza democratica non può autorizzare che l'ingiuria e la menzogna diventino una pratica accettata", ha aggiunto. Le affermazioni di Bullrich erano state seccamente smentite in precedenza anche da un comunicato della succursale argentina del laboratorio statunitense: "Pfizer non ha ricevuto in nessun momento nessuna richiesta indebita. D'altra parte l'azienda non agisce tramite intermediari per l'approvvigionamento del vaccino Covid-19". (segue) (Abu)