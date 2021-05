Colombia: proteste sociali, governo respinge richiesta missione Cidh su violazioni a diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo colombiano ha portato a 26 il numero dei civili morti nelle proteste antigovernative in corso nel Paese dallo scorso 28 aprile. Secondo dati diffusi dal ministero della Difesa 15 morti sono direttamente legate alla protesta, mentre 11 decessi sono ancora in corso di verifica. I numeri della Polizia nazionale aggiornati al 22 maggio riferiscono inoltre di 1040 civili feriti. I dati ufficiali riferiscono inoltre di due agenti della polizia uccisi e 1.049 elementi delle forze di sicurezza feriti. I dati sono nettamente inferiori rispetto a quelli presentati dall'Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) e l'Ong Temblores, secondo cui sono 51 le persone morte nelle proteste, di cui 43 per mano della forza pubblica. Le due organizzazioni denunciano anche 18 vittime di violenza sessuale e 33 persone ferite agli occhi. (segue) (Vec)