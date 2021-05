Ecuador: Guillermo Lasso si insedia come presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guillermo Lasso si è insediato ufficialmente come presidente della Repubblica di Ecuador. L'ex banchiere di centro destra eletto con 52,50 per cento delle preferenze al secondo turno delle elezioni presidenziali lo scorso 11 aprile, ha ricevuto la fascia presidenziale nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato 400 ospiti, tra cui personalità internazionali. Insieme al neo-presidente ha prestato giuramento anche Alfredo Borrero Vega come vicepresidente. Dopo l'inaugurazione, il presidente uscente, Lenín Moreno, ha lasciato l'Assemblea nazionale salutando numerose personalità in un gesto simbolico di passaggio dei poteri. Successivamente, lo stesso Lasso si è rivolto all'Assemblea visibilmente commosso. (segue) (Brb)