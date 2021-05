Bielorussia: Protasevich parla dal carcere, trattato correttamente, sto confessando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dissidente bielorusso, Roman Protasevich, si trova nella struttura detentiva numero 1 di Minsk in custodia cautelare, e ha confessato di aver tentato di organizzare rivolte di massa. E’ quanto affermato dallo stesso Protasevich nel corso di un video pubblicato dai media statali bielorussi. Protasevich è stato arrestato ieri in seguito al dirottamento a Minsk dell’aereo della compagnia Ryanair che stava effettuando la tratta Atene-Vilnius. L'oppositore bielorusso ha affermato di essere stato trattato "nel modo più corretto possibile". "Inoltre, ora continuo a collaborare alle indagini e a fornire confessioni sul fatto di aver organizzato rivolte di massa a Minsk", ha detto Protasevich. Le parole del dissidente smentiscono quanto dichiarato dalla madre, secondo cui il figlio si troverebbe in condizioni critiche in uno degli ospedali di Minsk a causa di problemi cardiaci. Nel video il fondatore del canale Telegram “Nexta”, legato all’opposizione, appare in condizioni normali e, perlomeno sul viso, non sono evidenti segni di possibili violenze. (segue) (Rum)