Russia: Consiglio europeo condanna attività Mosca, report Borrell su opzioni politiche

- Il Consiglio europeo condanna le attività illegali, provocatorie e dirompenti della Russia contro l'Unione europea, i suoi Stati membri e oltre. E' quanto si legge nelle conclusioni del dibattito strategico che il Consiglio europeo ha tenuto sulla Russia. I leader hanno riaffermato "l'unità e la solidarietà dell'Ue" di fronte a tali atti, nonché il suo sostegno ai partner orientali. Il Consiglio europeo esprime la sua solidarietà alla Repubblica Ceca e sostiene la sua risposta. Il Consiglio ribadisce il suo impegno nei confronti dei cinque principi che disciplinano la politica dell'Ue nei confronti della Russia. Infine, i leader invitano l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e la Commissione europea a presentare una relazione con le opzioni politiche sulle relazioni Ue-Russia, in linea con questi principi, in vista della riunione di giugno 2021. L'Ue continuerà il coordinamento con partner che la pensano allo stesso modo. (Beb)