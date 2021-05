Colombia: proteste sociali, governo respinge richiesta missione Cidh su violazioni a diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ha respinto la richiesta della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) di inviare una missione di osservatori per verificare le numerose denunce riguardanti episodi di violazioni dei diritti umani nel contesto delle forti proteste sociali iniziate il 28 aprile. "Abbiamo ricevuto le richieste della Cidh e dello stesso segretario generale Luis Almagro. Abbiamo detto che tutte le visite sono benvenute, ma in questo momento riteniamo che bisogna aspettare che le autorità di controllo - magistratura, procura - finiscano di fare il loro lavoro e di indagare ciascun caso", ha affermato il ministro degli Esteri, Marta Lucia Ramirez. La Cidh aveva inviato una richiesta formale al governo colombiano per "effettuare una visita di lavoro nel vostro illustre Paese per verificare la situazione dei diritti umani nel contesto degli atti di violenza avvenuti durante le proteste iniziate il 28 aprile". (segue) (Vec)