Mali: premier Ouane conferma il suo arresto, golpisti lo conducono dal presidente della Transizione (2)

- Al momento non vi è invece alcuna conferma circa l'arresto del presidente N’Daw e del neo designato ministro della Difesa, Souleymane Doucouré. L’ambasciata degli Stati Uniti a Bamako, senza confermare direttamente la notizia sul golpe in Mali, ha fatto sapere su Twitter di seguire da vicino le notizie di una “attività militare intensificata”. La notizia giunge a poche ore dalla formazione del nuovo governo, seguita alle dimissioni – poi respinte – presentate nei giorni scorsi dal primo ministro Moctar Ouane. Stando a quanto riferito dal sito d'informazione locale "Mali Actu", ad alimentare il tentativo di colpo di Stato ci sarebbero i malumori dei militari dell'ex giunta al potere che non avrebbero approvato il rimpasto che ha visto l'esclusione di due pesi massimi della giunta, vale a dire i colonnelli Sadio Camara e Modibo Koné, fino ad oggi rispettivamente ministro della Difesa e della Sicurezza, che sono stati sostituiti dai generali Doucouré e Mamadou Lamine. (Res)