Usa: "Wsj", Amazon verso accordo da 9 miliardi di dollari per acquisto Mgm

- Il colosso digitale statunitense Amazon è vicino ad un accordo per acquistare la casa cinematografica Metro-Goldwyn-Mayer (Mgm) per quasi 9 miliardi di dollari. Lo riferisce il "Wall Street Journal" citando fonti che hanno familiarità con la vicenda. Si tratterebbe di un affare in grado di trasformare una delle principali società attive nella settima arte, fondata nell'era del cinema muto, in una risorsa di streaming per il gigante del commercio digitale. L’accordo, secondo le fonti del "Wsj", potrebbe essere annunciato ufficialmente già questa settimana. Si tratterebbe della seconda più grande acquisizione nella storia di Amazon, dopo il suo accordo da 13,7 miliardi di dollari per acquistare Whole Foods nel 2017. Lo scorso dicembre la Mgm è stata valutato intorno ai 5,5 miliardi di dollari, compreso il debito. Il prezzo delle sue azioni è aumentato vertiginosamente negli ultimi giorni, circa 105 dollari per azione a metà maggio, prima che venissero segnalati i colloqui per l’acquisizione da parte del colosso digitale fondato da Jeff Bezos.(Nys)