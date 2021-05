Brasile: Polizia federale, pronta richiesta estradizione Rocco Morabito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale del Brasile (Pf) ha reso noto che gli atti relativi all'arresto del boss della 'ndrangheta Rocco Morabito, detto u Tamungà, catturato nella città di Joao Pessoa nello Stato di Paraiba, saranno inviati alla Corte suprema (Stf) per avviare la pratica di estradizione. Lo riferisce la Pf in una nota. "Questo lunedì 24 maggio, a seguito di un'indagine congiunta condotta tra Brasile e Italia, la Polizia federale è riuscita ad eseguire l'arresto di Rocco Morabito, a Joao Pessoa, Paraiba, in adempimento al mandato d'arresto emesso dalla Corte suprema. Morabito era in compagnia di un altro latitante italiano – Vincenzo Pasquino - il cui arresto ai fini dell'estradizione in Italia sarà richiesto all'Stf", recita la nota. In base alla ricostruzione della Polizia federale "Da ieri, 23 maggio, una squadra di poliziotti italiani dell'ufficio centrale dell'Interpol di Roma, che ha partecipato alle indagini, e una di Carabinieri, si sono recate in Brasile alla prospettiva dell'arresto". I dettagli dell'operazione saranno resi noti domani nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Polizia federale a Brasilia. (Brb)