Usa: declino pandemia Covid apre dibattito su futuro didattica a distanza

- Con il declino della pandemia di coronavirus negli Stati Uniti e la disponibilità di vaccini per gli adolescenti, i sistemi scolastici si trovano ad affrontare la difficile scelta se continuare o meno a erogare lezioni a distanza il prossimo autunno. Il tema è al centro delle discussioni sui media Usa, soprattutto dopo che il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha preso posizione sulla vicenda annunciando che la città abbandonerà la didattica a distanza nelle scuole pubbliche. L'iniziativa, secondo il "New York Times", potrebbe generare la pressione necessaria perché altri amministratori facciano la stessa cosa. Alcune famiglie continuano a temere di riportare i propri figli in classe, mentre altre si sono abituate a nuove routine di assistenza all'infanzia e di lavoro costruite intorno alla didattica a distanza e sono restie a subire grandi cambiamenti. Altri, al contrario, vedono di buon grado il ritorno alla didattica in presenza, considerandola condizione necessaria per poter tornare a lavoro. (segue) (Nys)