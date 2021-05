Bielorussia: Consiglio europeo, non accettiamo roulette russa con civili innocenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato e di governo dell'Unione europea non tollerano che si giochi alla roulette russa con le vite di persone civili innocenti. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in conferenza stampa dopo la prima giornata di Consiglio europeo. In agenda, al primo punto, i leader hanno affrontato quanto accaduto ieri, con il dirottamento di un volo Ryanair a Minsk. "Una minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile", ha detto Michel. "Rapidamente i capi di Stato e di governo si sono messi d'accordo per condannare" il fatto e per chiedere "il rilascio immediato" del dissidente Roman Pratasevich e di Sofia Sapega e "per l'adozione di sanzioni anche nel settore economico". Inoltre, "chiediamo una indagine dell'Icao (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) e siamo determinati a esprimere la nostra solidarietà alla Lettonia di cui i diplomatici sono stati espulsi". In conclusione, "non tolleriamo che si tenti di giocare alla roulette russa con la vita di civili innocenti. E' quello che è successo ieri ed è inaccettabile". Per Michel, la decisione presa è "all'altezza della gravità di quanto accaduto". (Beb)