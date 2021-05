Mali: Michel, condanniamo rapimento presidente e premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato e di governo dell'Unione europea condannano quanto accaduto in Mali, il rapimento del presidente ad interim, Bah N'Daw, e del primo ministro ad interim Moctar Ouane. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo la riunione dei leader Ue. "Abbiamo seguito in parallelo la situazione in Mali a seguito degli sviluppi. Condanniamo quanto è avvenuto nelle ultime ore, il rapimento del presidente e del primo ministro, sosteniamo la comunicazione rivolta dall'Unione africana e invochiamo il ritorno alla transizione che deve essere civile. Quanto è successo è grave e siamo pronti a prendere le misure necessarie", ha detto. (Beb)