Usa-Egitto: Biden ringrazia omologo Al Sisi per mediazione tregua Hamas-Israele

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato oggi con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, ringraziandolo per la diplomazia e il coordinamento di successo tra Washington e Il Cairo nel porre fine alle recenti ostilità in Israele e Gaza e garantire che la violenza non si ripresenti. Lo riferisce una nota ufficiale della Casa Bianca. I due leader si sono consultati sull'urgente necessità di fornire assistenza umanitaria a coloro che ne hanno bisogno a Gaza e di sostenere gli sforzi di ricostruzione in un modo che avvantaggi la popolazione civile e non Hamas, il partito-milizia palestinese che controlla la Striscia di Gaza. Per quanto riguarda la Grande diga della rinascita etiope (Gerd), il presidente Usa ha riconosciuto le preoccupazioni dell'Egitto sull'accesso alle acque del fiume Nilo e ha sottolineato l'interesse degli Stati Uniti nel raggiungere una risoluzione diplomatica che soddisfi le legittime esigenze di Egitto, Sudan ed Etiopia. I due leader hanno anche discusso il loro impegno a sostenere i piani libici per le elezioni nazionali di dicembre e l'allontanamento di tutte le forze militari e irregolari straniere dalla Libia. Le parti hanno anche riaffermato il loro sostegno agli sforzi del governo iracheno per rafforzare la piena sovranità e indipendenza dell'Iraq. Il presidente Biden ha sottolineato l'importanza di un dialogo costruttivo sui diritti umani in Egitto. I due leader hanno infine ribadito il loro impegno per una forte e produttiva partnership Usa-Egitto.(Nys)