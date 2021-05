Ambiente : Fedriga (FVG), Codice appalti lo danneggia, è da superare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Codice degli appalti "è assolutamente da superare perché è tra gli ostacoli importantissimi". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga intervenendo al Tg2Post. "Sono norme capestro che nel tutelare l'ambiente lo stanno danneggiando. Bisogna avere il coraggio e non andare dietro ad ogni comitato che alzerà le bandiere dicendo che non si deve toccare niente in questo Paese", ha aggiunto. (Rin)