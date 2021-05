Bielorussia: Laschet (Cdu), Ue deve vietare i voli nello spazio aereo del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve vietare i voli provenienti dal proprio territorio nello pazio aereo della Bielorussia per “reagire in maniera chiara e inequivocabile” agli ultimi sviluppi della repressione messa in atto dal leader del Paese, Aleksandr Lukashenko. È quanto scrive su Twitter il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, primo ministro del Nordreno-Vesftalia. Laschet propone, inoltre, il divieto di atterraggio nell'Ue per gli aerei della compagnia di bandiera bielorussa Belavia, di proprietà statale. Ai velivoli dell'azienda dovrebbe, infine, essere vietato di attraversare lo spazio aereo dell'Unione europea. Laschet è candidato della Cdu e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) a cancelliere per le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre prossimo. (Geb)