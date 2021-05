Roma 2021: Municipi, Umberti "mi candido a primarie per presidenza del IV (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma ed il nostro Municipio debbono voltare pagina. È per questo che chiedo a voi tutti di sostenere, domenica 20 giugno, con lo stesso impegno che riserverete a me il nostro candidato sindaco Roberto Gualtieri, uomo del fare, il ministro dell'Economia artefice del risultato straordinario cui pochi credevano prima, di negoziare ed ottenere dall'Europa i 208,80 miliardi di euro che consentiranno all'Italia e a Roma di ripartire", continua il candidato presidente del IV municipio di Roma. "È tempo di scelte coraggiose e ponderate. Non è più il tempo dei bugiardi, degli illusionisti, degli incompetenti. Noi scegliamo oggi di assumere il compito e la responsabilità di dare soluzione ai risultati nefasti di questa fallimentare e catastrofica gestione imputabile alla sindaca Raggi ed alla sua incapace ed arrogante controfigura locale che ha condotto il Municipio targato M5s ad essere commissariato tradendo le aspettative ed i sogni che una intera comunità aveva riposto in lei incondizionatamente. Questa è la discontinuità che avevano promesso, questo il nuovo che avanza", continua Massimiliano Umberti. "Metto a disposizione l'impegno, la dedizione, la passione, le capacità gestionali, il peso politico mio e di tutti coloro che sin d'ora hanno deciso di accompagnarmi. Nei prossimi giorni avremo bisogno delle firme per la sottoscrizione della mia candidatura. Questa importante e decisiva sfida ha bisogno del sostegno di tutte e tutti voi. Rimango sin d'ora a disposizione di chiunque voglia far parte di questo nuovo, arduo ed entusiasmante percorso", conclude. (Rer)