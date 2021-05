© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla presentazione dell’Ordinanza speciale in deroga firmata dal Commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Giovanni Legnini, che riguarda la ricostruzione del centro storico di Amatrice, distrutto dal terremoto del 2016. Sono presenti alla conferenza stampa Giovanni Legnini, Commissario straordinario di governo alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016 e del 2017, Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale e Wanda D’Ercole, Direttore generale Regione Lazio. L’evento si svolge a Rieti, Sala dei Cordari, via Arco dei Ciechi, 22 (ore 12:00)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore regionale al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado partecipano alla conferenza stampa "Più notti più sogni - le misure della Regione Lazio per il rilancio del turismo". Introduce Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma. L'evento si svolge a Roma, Piazza di Pietra, Camera di Commercio di Roma, Sala del Tempio di Adriano. L'iniziativa viene trasmessa in diretta streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio (ore 15:00)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio Di Berardino interviene al seminario online promosso dalla Fondazione Bruno Buozzi: "Lavoro povero, quali policies per la lotta alle disuguaglianze". Diretta streaming sulla pagina Facebook di Fondazione Bruno Buozzi (ore 17:00) (segue) (Rer)