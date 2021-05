Usa: dipartimento di Stato chiede a cittadini di evitare viaggi in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Uniti hanno emanato una raccomandazione ai cittadini Usa invitandoli ad evitare i viaggi in Giappone a causa della situazione epidemiologica legata al Covid-19. Le disposizioni statunitensi verso Tokyo arrivano a tre mesi dalle Olimpiadi, che il paese asiatico sarà chiamato ad ospitare. Il Giappone rientra al momento al livello di allerta numero 4, che corrisponde al “non viaggiare”. Il governo del Giappone ha recentemente mobilitato le Forze di autodifesa per accelerare la campagna di vaccinazione di 36 milioni di persone di età superiore a 65 anni. Ufficiali medici e infermieri militari verranno schierati da oggi, 24 maggio, presso due centri per la vaccinazione di massa a Tokyo e Osaka, le più grandi città del Paese. Le Forze di autodifesa giapponese sono state mobilitate in molteplici occasioni in occasione di disastri naturali ed altre emergenze nazionali, ma una campagna di vaccinazione nazionale in risposta a una pandemia presenta nuove sfide. Le Forze armate puntano a vaccinare 15mila persone al giorno, 10mila delle quali a Tokyo ,e 5mila a Osaka. Il Giappone ha intrapreso la campagna di vaccinazione nazionale lo scorso febbraio, iniziando dagli operatori del settore sanitario, e punta a completare la vaccinazione delle persone di età superiore a 65 anni entro la fine del mese di luglio.(Nys)