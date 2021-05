Israele-Usa: domattina a Gerusalemme incontro Netanyahu-Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu incontrerà il segretario di Stato Usa Antony Blinken nel suo ufficio di Gerusalemme domani alle 10 ora locale (le 9 in Italia). Lo riferisce il quotidiano "The Times of Israel", citando una nota dell'ufficio del premier dello Stato ebraico. Blinken sarà poi a Ramallah per incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmud Abbas. La visita del segretario di Stato in Medio Oriente si inserisce nel quadro del “ferreo sostegno alla sicurezza di Israele” e nel solco “degli sforzi dell’amministrazione per ricostruire i legami e offrire il sostegno al popolo e ai leader palestinesi, dopo anni di abbandono”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden. Il viaggio di Blinken in Medio Oriente che prende il via oggi giunge dopo “un’intensa attività diplomatica” degli Usa per “giungere a un cessate il fuoco tra Israele e Hamas”, concordato il 20 maggio scorso, dopo dieci giorni di scontri. Blinken “coinvolgerà altri partner chiave nella regione, compreso il coordinamento dello sforzo internazionale “per garantire che l'assistenza immediata raggiunga Gaza in un modo che avvantaggi le persone e non Hamas e per ridurre il rischio di ulteriori conflitti nei prossimi mesi”.(Res)