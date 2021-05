Bielorussia: Protasevich parla dal carcere, trattato correttamente, sto confessando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme a Protasevich è stata arrestata la sua ragazza, la cittadina russa Sofia Sapega, che si trova nel centro di detenzione numero 2 di Minsk, in via Akrestin. Come riferito dalla madre della ragazza, Anna Dudich, dopo l'arresto, sua figlia è riuscita a scriverle solo la parola "madre" su WhatsApp. “Non ha avuto tempo di continuare. Non l'ho contattata di nuovo. Al momento è nella struttura di detenzione temporanea di Akrestin, l'abbiamo trovata oggi e sappiamo che ha assunto un avvocato”, ha detto la madre della ragazza. Dudich ha anche detto di aver incontrato il console russo e di sperare in un aiuto a livello diplomatico. Di cosa sia accusata Sapega non è ancora noto. Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha riferito oggi di aver chiesto alle autorità della Bielorussia l'accesso consolare alla donna russa di 23 anni detenuta nella capitale bielorussa. (segue) (Rum)