- Il boss della 'ndrangheta Rocco Morabito è stato arrestato oggi in Brasile in un'operazione congiunta di Interpol, Polizia, Carabinieri e Polizia federale brasiliana. Il boss era nella lista dei dieci criminali più ricercati al mondo ed era latitante dal 2017, quando era evaso da un carcere in Uruguay, dove si trovava in attesa di essere estradato. (Brb)