Russia-Colombia: Mosca convoca ambasciatore dopo accuse di attacchi informatici

- Il governo russo ha convocato l’ambasciatore colombiano a Mosca, Alfonso López Caballero, dopo le dichiarazioni del ministro della Difesa colombiano, Diego Molano, secondo cui la Russia starebbe aizzando le proteste in corso nel Paese attraverso attacchi informatici. “Il 24 maggio, l'ambasciatore colombiano in Russia Alfonso López Caballero è stato convocato al ministero degli Esteri russo, che ha espresso stupore per le dichiarazioni infondate del ministro sui presunti attacchi informatici dalla Russia", si legge in un tweet pubblicato dall’ambasciata russa in Colombia. La dichiarazione era stata rilasciata da Molano in un’intervista al quotidiano spagnolo “El Mundo” e al colombiano “El Tiempo”. (segue) (Rum)