Russia-Colombia: Mosca convoca ambasciatore dopo accuse di attacchi informatici (2)

- Le proteste in Colombia, iniziate il 28 aprile contro la riforma tributaria presentata in parlamento, continuano nonostante il presidente Duque abbia ritirato la legge e promesso di presentarne una nuova concordata con tutti i partiti: le manifestazioni si sono nel tempo allargate ad altre istanze, tra cui la riforma del lavoro, la riforma sanitaria (finita momentaneamente in archivio), la riforma delle pensioni ma anche la fine delle violenze della polizia. Il capo dello Stato Ivan Duque ha aperto a negoziati con le diverse categorie politiche, sociali, produttive, economiche e anche religiose del paese, per tentare un'uscita concordata dalla crisi. L'incontro più delicato, quello con il Comitato nazionale dello sciopero, non ha però sin qui prodotto i risultati attesi. Il Comitato denuncia il fatto che il governo abbia "detto no" a tutte le proposte messe sul tavolo, a partire dalla concessione delle garanzie idonee per poter manifestare liberamente, passo che considera preliminare per avviare il dialogo. (segue) (Rum)