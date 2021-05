Russia-Colombia: Mosca convoca ambasciatore dopo accuse di attacchi informatici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Colombia, Diego Molano, affronta da oggi la prima di due mozioni di sfiducia maturate nel pieno delle proteste contro la riforma fiscale, avviate a fine aprile. In discussione nel pomeriggio al Senato i presunti abusi nella repressione delle manifestazioni, oltre che alcune criticate prese di posizione pubbliche del ministro. L’esito del dibattito orienterà la dirigenza della Camera alta sulla data del vero e proprio voto di sfiducia. Una iniziativa analoga sai discussa domani, martedì, alla Camera dei deputati, ma l’ipotesi dei media è che alla fine vero portato avanti solo il primo dei due dossier, identici. Al momento appare difficile capire quale possa essere l’esito del voto, ma pochi paiono scommettere sulla permanenza del ministro: i partiti che sostengono il governo non hanno i numeri per assicurarne la continuità e ha fatto rumore la posizione espressa dall’ex presidente Cesar Gaviria, leader del conservatore Partito liberale, che non ha risparmiato critiche all’operato del funzionario. Molano è arrivato alla guida del ministero il 6 febbraio, in sostituzione di Carlos Holmes Trujillo, morto per infezione da nuovo coronavirus. (Rum)