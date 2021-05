Milano: Consiglio comunale approva Rendiconto 2020, avanzo finale da 222,7 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di oggi il Rendiconto per la gestione dell’esercizio 2020. La parte corrente registra un avanzo finale di 222,7 milioni di euro al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di 246,5 milioni di euro e di 112 milioni di euro per l'estinzione delle quote capitale dei mutui in scadenza. “Ho letto cifre eclatanti che non ci sono. Chi riporta importi più alti, non ricorda che l’accantonamento e il rimborso della quota in conto capitale sono obblighi, non certamente una scelta politica”, ha detto intervenendo in Consiglio comunale l’assessore al Bilancio Roberto Tasca, sottolineando che “è importante disporre di un avanzo da 222,7 milioni, che non è frutto di una casualità, ma di una pianificazione, perché affrontiamo un 2021 che è ancora un anno di profonda incertezza". "Questo avanzo ci potrà consentire di applicare nel corso del 2021 alcuni ulteriori interventi per garantire i servizi che il Comune eroga e contribuire a far sì che la transizione dalla fase Covid sia meno dolorosa”, ha detto Tasca, manifestando “l’elevata probabilità di garantire al Comune di Milano una condizione di equilibrio finanziario anche per il 2021". “Nel 2020 abbiamo garantito l’equilibrio e contemporaneamente la quantità e la qualità dei servizi che avevamo deliberato nel bilancio 2020, grazie a delle condizioni pregresse e continue di stabilità patrimoniale e a una politica di controllo della spesa corrente”, ha rivendicato l’assessore, annunciando che grazie al Rendiconto 2020 “avremo subito la possibilità di applicare un avanzo vincolato e faremo nel corso del mese di luglio un assestamento della parte corrente, che dovrà tenere conto dell’andamento delle entrate nel mese di maggio e di giugno. A oggi ci sono alcuni punti di domanda che stiamo monitorando, ma li affrontiamo in modo tranquillo, perché sappiamo di avere alle spalle un risparmio”. (segue) (Rem)