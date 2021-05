Milano: Consiglio comunale approva Rendiconto 2020, avanzo finale da 222,7 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per Milano e i suoi cittadini è importante che il bilancio consuntivo dello scorso anno si sia chiuso con un avanzo di 220 milioni di euro. Era un risultato per nulla scontato ed è stato possibile raggiungerlo grazie a un’amministrazione capace, puntuale e responsabile senza per questo far mancare importanti interventi a sostegno della cittadinanza così duramente colpita da una pandemia che ci auguriamo tutti di lasciarci presto alle spalle”, ha commentato Filippo Barberis, capogruppo del Partito democratico del Consiglio comunale di Milano. “Riguardo alla prossima variazione di bilancio - ha annunciato l’esponente dem - siamo già al lavoro per utilizzare al meglio le risorse disponibili (circa 40 milioni). Le priorità saranno gli interventi a sostegno delle famiglie e delle categorie più colpite dalla crisi. Dobbiamo intervenire sulle diseguaglianze che una crisi come quella pandemica acuisce e per questo si dovranno attivare ulteriori azioni di contrasto alla povertà. Sarà inoltre necessario un importante intervento di riduzione della Tari a favore delle molte attività che hanno subito danni rilevanti dalla chiusura forzata". "È necessario che si intervenga al più presto attivando subito le risorse e sburocratizzando il più possibile gli iter operativi. È importante per la ripresa e il rilancio della nostra Milano su cui ci stiamo impegnando con ogni sforzo”, ha concluso Barberis. (Rem)