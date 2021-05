Amministrative: Salvini, nostri nomi migliori di Raggi e Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono nomi di serie B, noi guardiamo alla sostanza non alla forma. Parliamo di imprenditori, avvocati, docenti universitari, farmacisti, o industriali: che siano televisivamente conosciuti mi interessa poco, mi interessa che siano in grado di fare i sindaci. E tutti questi nomi di cui stiamo parlando sarebbero assolutamente in grado di farlo meglio di Raggi e Sala". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine del vertice di centrodestra sulle amministrative. (Rer)