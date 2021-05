Milano: Consiglio approva nuovo Regolamento per la commissione comunale di vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dal Consiglio comunale il nuovo Regolamento della commissione comunale di vigilanza, a cui spetta dal 1990 la titolarità dell'accertamento tecnico finalizzato al rilascio della licenza di agibilità per i locali di pubblico spettacolo e per le manifestazioni temporanee che si svolgono in città. Il Regolamento, il cui impianto risaliva a 20 anni fa - spiega una nota di Palazzo Marino - è stato sottoposto a un percorso di aggiornamento da parte di un ampio gruppo di lavoro che ha riunito diverse aree e settori del Comune di Milano. "L'assetto e il funzionamento della commissione risalivano a un'impostazione degli anni Novanta, quando il contesto legislativo nazionale e il sistema produttivo di eventi e spettacolo milanese erano completamente diversi – hanno dichiarato la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo e l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. Fino ai primi anni Duemila era presente infatti una maggioranza netta di locali di spettacolo al chiuso con attività stabile e continuativa, mentre da dieci anni a questa parte si ha un sistema cittadino più bilanciato e profondamente basato su attività temporanea e in gran parte all'aperto. Dal 2011 in avanti, e più rapidamente ancora dopo Expo, gli eventi e le manifestazioni temporanee in città si sono moltiplicati in maniera esponenziale grazie ai numerosi festival diffusi, al formato delle City, delle Week e a molti più investimenti di partner privati sul territorio di Milano realizzati in sinergia con l'amministrazione". (segue) (Com)