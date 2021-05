Milano: Consiglio approva nuovo Regolamento per la commissione comunale di vigilanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione è avvenuta in seguito a un confronto interno e al dialogo con gli operatori del territorio, con il risultato di un testo modificato sia dal punto di vista tecnico-normativo che da quello sostanziale, in modo da coniugare in maniera più efficiente il rispetto delle normative di sicurezza con l'esigenza di sviluppo e rilancio della città, in particolare dopo la difficile situazione causata dell'emergenza Covid. Diverse, quindi, le aree affrontate: l'attualizzazione delle norme procedurali di fronte alla nuova realtà e a nuove norme; una maggiore rappresentatività nella composizione della commissione, che si potrà arricchire anche dei rappresentanti degli operatori di eventi temporanei oltre che delle tradizionali associazioni di categoria; la suddivisione dei processi trattati dalla commissione per la valutazione di agibilità definitive da quelli per le licenze temporanee a i fini della velocizzazione dei processi; la riduzione della tempistica per determinate categorie di iniziative (in particolare, per gli eventi temporanei con capienza inferiore ai 200 posti); la digitalizzazione della pratica, dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione, grazie all'integrazione con l'attuale processo digitale del Suev. (Com)