Migranti: Amendola, chiediamo un sistema europeo solidale ma anche efficace

- L’Italia sul tema dei flussi migratori chiede un sistema europeo che sia solidale ma anche efficace. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola a “Skytg24”. “C’è un lavoro già avviato. Stasera i leader discuteranno anche del dossier Russia. “C’è un negoziato aperto sul tema delle migrazioni, messo in campo dalla Commissione europea e discusso dai ministri dell’Interno. La commissaria Ylva Johansson è stata in Tunisia con la ministra Luciana Lamorgese. Tutti i temi sono conosciuti, dai ricollocamenti al salvataggio e ai rimpatri”, ha detto Amendola. “Per arrivare a questo negoziato non possiamo aspettare nel tempo, perché nella rotta mediterranea Paesi come Italia, Spagna, Malta e Grecia sono sotto attenzione”, ha aggiunto il sottosegretario. Per gestire questi flussi migratori, che saranno un fenomeno che si riproporrà anche nei prossimi decenni, chiediamo che si lavori su questo negoziato. Lo abbiamo posto al Consiglio affari europei e lo porremo qui stasera in modo che si arrivi nelle prossime riunioni con la Commissioni a discutere un chiaro accordo”, ha detto Amendola.(Les)