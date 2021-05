Paraguay: Covid, ricevuto lotto di 250 mila dosi di Sinopharm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese attraversa una seconda ondata di contagi che sta mettendo in crisi le strutture sanitarie del paese, con livelli di occupazione prossimi al 100 per cento delle unità di terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore il numero di nuovi casi registrati è stato di 2.514 su 6.615 test effettuati, mentre i decessi sono stati 125. Dall'inizio della pandemia il numero totale dei contagi è stato di 332.971, mentre i decessi sono 8.360. Dopo aver contenuto in modo efficace la pandemia nei primi mesi, il paese attraversa in queste settimane la sua fase più critica con le strutture ospedaliere sotto pressione e un parco vaccini ancora molto esiguo. Il governo ha fatto entrare in vigore nuove e più severe misure restrittive: coprifuoco notturno, stop alle lezioni in presenza in scuole e università, così come alle riunioni e attività sportive. Il controllo del rispetto delle nuove disposizioni è affidato a polizia e Forze armate. (Abu)