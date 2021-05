Italia-Azerbaigian: sottosegretario Di Stefano guida web mission sul settore restauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ha aperto oggi la web mission sul settore restauro, il secondo evento settoriale nell'ambito della collaborazione italo-azera per la ricostruzione dei distretti tornati sotto controllo azero. Lo riferisce una nota della Farnesina. La missione virtuale, che si è svolta nel quadro della Commissione mista Italia-Azerbaigian, costituisce uno dei seguiti della missione che il sottosegretario ha compiuto lo scorso dicembre in Azerbaigian dopo il cessate-il-fuoco raggiunto dalla dichiarazione tripartita. All’evento ha preso parte il ministro dell’Energia azero, Parviz Shahbazov, co-presidente per parte azera della Commissione mista Italia-Azerbaigian, oltre a rappresentanti del ministero della Cultura azero, rappresentanti di Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) e Assorestauro, e selezionate aziende del settore che hanno potuto illustrare alle controparti azere la propria expertise. “Nel campo del restauro - ha dichiarato Di Stefano - il nostro Paese ha sviluppato capacità riconosciute a livello mondiale, proprio come conseguenza dell’enorme rilevanza del patrimonio storico, artistico e archeologico italiano". “Le nostre aziende del settore sono pronte a offrire le proprie competenze per il restauro del patrimonio locale, e che sono certo aiuteranno a recuperare, conservare e valorizzare al meglio”, ha proseguito il sottosegretario. “Prossimamente organizzeremo ulteriori web mission nei settori delle costruzioni, dell’energia e delle smart cities, sempre in questo approccio sistemico, di collaborazione virtuosa tra privato e pubblico, per portare all’estero le nostre realtà aziendali e professionali più adeguate al settore specifico", ha concluso il sottosegretario. (Com)