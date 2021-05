Roma 2021: Palozzi (Cambiamo), passi in avanti in tavolo centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'oggi, insieme al presidente e leader di Cambiamo, Giovanni Toti, e al responsabile nazionale Enti Locali il senatore Gaetano Quagliariello, ho preso parte al tavolo del centrodestra, al quale hanno presenziato - tra gli altri - i leader nazionali Salvini, Meloni e Tajani. Si è trattato di un incontro molto proficuo, all'insegna della coesione, della sinergia e della collaborazione. È stata sottolineata la volontà condivisa di correre uniti nelle città al voto e di mettere in campo candidature civiche. Oggi è stato fatto un ulteriore e sensibile passo in avanti e di questo siamo molto soddisfatti". Così, in una nota, il responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti e consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi.(Com)