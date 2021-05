Mali: fonti stampa, in atto tentativo di golpe dopo formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe in atto in queste ore un nuovo colpo di Stato in Mali, il secondo nell'arco di meno di un anno. Secondo quanto riferiscono fonti di stampa locali, un numero non precisato di militari avrebbe lasciato la base di Kati, alle porte della capitale Bamako - la stessa da cui partì il colpo di Stato dell'agosto 2020 che portò al rovesciamento del presidente Ibrahim Boubacar Keita - muniti di armi pesanti. Secondo le stesse fonti, non confermate a livello ufficiale, i militari avrebbero arrestato il presidente della giunta militare di transizione, Bah N'Daw, il premier Moctar Ouane e il neo designato ministro della Difesa, Souleymane Doucoure. L'ambasciata degli Stati Uniti a Bamako, senza confermare direttamente la notizia, ha fatto sapere su Twitter di seguire da vicino le notizie di una "attività militare intensificata". La notizia giunge a poche ore dalla formazione del nuovo governo, seguita alle dimissioni - poi respinte - presentate nei giorni scorsi dal primo ministro Moctar Ouane. (Res)