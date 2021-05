Roma 2021: Municipi, Umberti "mi candido a primarie per presidenza del IV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 20 giugno parteciperò alle elezioni primarie per la scelta del candidato Presidente della coalizione di centrosinistra del Municipio IV Roma Tiburtino". Lo annuncia in un post su Facebook Massimiliano Umberti, già capograuppo Pd al IV municipio. "Dopo quattro anni di dura opposizione condotta nel Consiglio municipale che rivendico con forza in qualità di capogruppo Pd IV Municipio e che hanno portato alla sfiducia anticipata della ex presidente M5s Roberta Della Casa, non potevo sottrarmi all'invito a candidarmi avanzato nell'ultimo anno da tutte le persone che hanno sempre creduto in me, da tante realtà dell'associazionismo civico del nostro territorio, dalle categorie produttive, dalle comunità sociali del nostro Municipio disastrato da cinque anni di mala gestione, da tante donne e uomini mossi dalla mia stessa passione e dai miei stessi valori politici, da troppi cittadini ormai stanchi di subire i disservizi, il degrado, il disagio che la nostra amata Roma ed il nostro Municipio abbandonato non meritano e non intendono più tollerare. E noi questo grido di allarme e sofferenza vogliamo, anzi, dobbiamo raccoglierlo", scrive Umberti nel suo post. (segue) (Rer)