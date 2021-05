Roma: assessora Patrimonio, nessuno sfratto nei confronti della signora Lea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno sfratto in corso nei confronti della signora Lea. Voglio precisare che si tratta di una comunicazione di un avvio del procedimento a causa di irregolarità amministrative protrattesi negli anni. La signora Lea può ancora presentare domanda di sanatoria entro il termine del 28 maggio 2021 mediante il modulo che lei o un suo famigliare può trovare sul sito istituzionale di Roma Capitale, o comunque può mettersi in contatto con gli uffici del Dipartimento Patrimonio per la definizione del percorso istruttorio". Così in un post su Facebook Valentina Vivarelli, assessora al Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale. (Rer)