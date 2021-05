Bielorussia: Lufthansa sospende i voli nello spazio aereo del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, ha comunicato la temporanea sospensione dei propri voli nello spazio aereo della Bielorussia. Il motivo è “l'attuale situazione dinamica” nel Paese. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, nella giornata di oggi, un volo Lufthansa da Minsk a Francoforte sul Meno era stato fermato alla partenza a seguito di un allarme per un ordigno esplosivo a bordo diramato dall'aeroporto della capitale bielorussa. La bomba non è stato trovata e l'aereo ha potuto decollare con due ore di ritardo. La dinamica dei fatti ha ricordato il dirottamento a Minsk del volo di Ryanair Atene-Vilnius, disposto dalle autorità bielorusse dopo un allarme per una bomba a bordo. Sull'aereo viaggiavano l'oppositore bielorusso Roman Prosatevich con la compagna, Sofia Sapega, cittadina russa. Entrambi sono stati arrestati presso l'aeroporto di Minsk. Prosatevich era ricercato dalle autorità bielorusse per terrorismo ed estremismo. (Geb)