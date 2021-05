Cimiteri: Ama, prosegue sforzo per assicurare regolare svolgimento operazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ama-Cimiteri Capitolini, in stretto raccordo con Roma Capitale, prosegue con tutte le risorse disponibili nello sforzo massivo per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali". Lo comunica Ama in una nota. "Dai primi giorni del mese di maggio l’azienda ha potuto riprendere anche i servizi relativi alle seconde sepolture (comprese le tumulazioni di urne cinerarie) che erano stati interrotti all’inizio di marzo in ottemperanza alle misure di contenimento dell’emergenza pandemica. Queste disposizioni nazionali prevedevano, infatti, la sospensione delle operazioni cimiteriali cosiddette secondarie e differibili. Ama anche ricorrendo all’impiego di risorse e personale supplementari, sta lavorando per sostenere e recuperare tutte le richieste pervenute nel periodo di sospensione in modo da assicurare nel minor tempo possibile il servizio ai cittadini che hanno dovuto attendere", conclude la nota.(Com)