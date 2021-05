Governo: Bernini (FI), primi cento giorni svolta per ripartenza Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, rileva che "nonostante la partenza ad handicap causata dalla pessima eredità lasciata dal governo delle primule, l’Italia oggi si attesta sopra la media europea per numero di persone vaccinate contro il Covid, e se si guarda alla seconda dose siamo secondi solo alla Spagna. Basterebbe solo questo - prosegue la parlamentare in una nota - per promuovere i primi cento giorni di Draghi che grazie al nuovo piano vaccinale e alle riforme strutturali del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) sta facendo ripartire il Paese. Mai svolta politica era stata così rilevante: ci siamo finalmente tolti di dosso la maglia del fanalino di coda europeo". (Com)