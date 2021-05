Bolivia: Covid, presidente Arce riceve prima dose vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino Sputnik V contro il nuovo coronavirus. "Nel governo avevamo l'intenzione di essere gli ultimi a vaccinarci, ma penso che questo sia anche un segnale per la popolazione affinché vada ai centri di vaccinazione", ha dichiarato Arce in un punto stampa tenuto all'uscita dall'ospedale Sur di El Alto. Il calendario di vaccinazione in Bolivia prevede attualmente l'iscrizione delle persone di età superiore ai 50 anni ed il presidente Arce, che pure ha superato un cancro ai reni, ne ha 57. Il capo di Stato ha fatto la fila come il resto dei cittadini prima di ricevere la prima dose del farmaco, e successivamente è rimasto 20 minuti in osservazione come indica il protocollo, segnala l'agenzia stampa Abi. "Sappiamo che dobbiamo insistere e la popolazione deve capire che dobbiamo vaccinarci, siamo in una guerra e questa è l'arma migliore che abbiamo", ha aggiunto Arce all'uscita dall'ospedale. (segue) (Brb)