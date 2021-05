Bolivia: Covid, presidente Arce riceve prima dose vaccino Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di immunizzazione prosegue in Bolivia ad un ritmo tra le 6 mila e le 8 mila applicazioni. Lo stesso presidente Arse ha sottolineato che, grazie all'istituzione di punti di immunizzazione di massa in diverse città boliviane è stato possibile superare le 52 mila persone vaccinate al giorno. Nel paese, tuttavia, il livello di diffusione del virus si mantiene a livelli allarmanti. L'ultimo bollettino delle autorità sanitarie di domenica segnala 3.583 nuovi casi e 108 decessi, per un totale di 349.653 casi di contagio e 13.965 morti dall'inizio della pandemia. Dopo una rigida chiusura durata mesi, il governo di Arse aveva iniziato ad allentare le restrizioni da inizio dicembre 2020, riaprendo le attività e i voli commerciali nazionali e internazionali, fatte salve le esigenze di sicurezza sanitaria. Alla fine di marzo, l'allarme per la velocità di diffusione dei contagi della variante proveniente dal Brasile ha spinto La Paz a disporre periodi di chiusura alla frontiera con il gigante amazzonico. (Brb)