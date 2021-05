Bielorussia: ministero Esteri russo, Occidente eviti approccio emotivo su caso dirottamento volo Ryanair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia invita i Paesi dell'Occidente ad evitare "doppi standard" ed a valutare la vicenda dell'atterraggio a Minsk dell'aero Ryanair senza un approccio emotivo. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, invitando i Paesi occidentali a cooperare con le autorità della Bielorussia per chiarire quanto avvenuto. Riguardo la detenzione a Minsk del giornalista bielorusso Roman Protasevich, la portavoce del ministero degli Esteri russo ha detto: "Consideriamo tale questione un affare interno della Bielorussia". Secondo Zakharova, le azioni delle autorità dell'aviazione bielorussa durante l'atterraggio di emergenza "sono state in linea con gli standard internazionali". La portavoce russa ha quindi definito "sorprendente" la reazione coordinata a questi eventi da parte dei Paesi occidentali e di organizzazioni come Ue, Nato e Osce. (Rum)