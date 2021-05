Bielorussia: Letta (Pd), Lukashenko non può farla franca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko non può farla franca. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in uscita dal pre vertice del Partito socialista europeo. Quella dei socialisti europei è stata "una riunione nella quale abbiamo chiesto che il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, non possa farla franca e che l'Ue sia durissima rispetto a una vicenda che è fondamentale a dimostrare che sui valori principali dello stato di diritto, della democrazia, l'Ue non può assolutamente cedere a un fatto così grave come quello accaduto". Inoltre, "siamo stati tutti d'accordo con gli altri primi ministri, gli altri leader progressisti, nel chiedere il massimo della durezza nella risposta europea", ha sottolineato. (Beb)