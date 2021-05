Fisco: Letta, proposta dote per diciottenni riguarda solo 1 per cento popolazione più ricca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della dote per i diciottenni riguarda l'1 per cento della popolazione più ricca italiana. Lo ha specificato il segretario del Pd, Enrico Letta, in uscita dal pre-vertice del Partito socialista europeo. "Ho presentato al vertice dei primi ministri progressisti e dei leader progressisti europei la nostra proposta della dota per i diciottenni" che sarebbe "finanziata non con i finanziamenti di Next Generation Eu" perché "sono a debito", ma usando "un pezzettino di tassa di successione per l'1 per cento più ricco della popolazione italiana". Quindi, "gli italiani non devono preoccuparsi, perché non faranno parte di quell'1 per cento". Però "a una parte di italiani" che può aiutare, "gli chiederemmo, e noi vorremmo chiedergli di farlo", in modo tale da "aiutare i diciottenni, i giovani più colpiti dalla crisi". Letta ha spiegato di aver presentato la proposta ai leader progressisti Ue. "Credo che lotta alle disuguaglianze debba essere sempre più la bandiera a livello europeo dei progressisti europei, naturalmente lo è del Pd", ha concluso. (Beb)