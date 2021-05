© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun accordo sul candidato sindaco di Roma per il centrodestra. Ci sarà un altro incontro a breve. Michetti non è stato rivendicato da nessuno. Nessun nome nuovo se non l'ipotesi di allargare la rosa". Lo ha detto il leader della lista Rinascimento Vittorio Sgarbi. (Rer)