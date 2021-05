Migranti: Letta, serve politica europea molto più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è bisogno di una politica migratoria molto più forte a livello europeo perché i Paesi membri avranno da gestire situazioni drammatiche. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in uscita dal pre Vertice del Partito socialista europeo. "Abbiamo condiviso il fatto che l'Ue debba fare un passo avanti verso una politica migratoria molto più efficace rispetto a quello che è stato fatto finora", ha detto. "L'Ue ha fatto molti passi in avanti sull'economia, sulla finanza, sul sociale, e Next Generation Eu ne è la dimostrazione, ma sulla politica migratoria siamo rimasti di fatto a 8 anni fa. Non ci sono novità. E questo non va bene perché i Paesi membri avranno da gestire situazioni drammatiche", ha spiegato. "C'è bisogno che ci sia una politica migratoria molto più forte. E' uno degli interessi fondamentali dell'Europa e del nostro Paese", ha sottolineato Letta. (Beb)