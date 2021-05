Bielorussia: Roettgen (Cdu), Lukashenko ha messo in pericolo la sicurezza dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, ha “per la prima volta messo in pericolo direttamente la sicurezza dell'Europa”, con il dirottamento a Minsk del volo Ryanair Atene-Vilnius, al fine di arrestare l'oppositore Roma Protasevich a bordo dell'aereo. È quanto affermato da Norbert Roettgen, vicepresidente della commissione Affari esteri del Bundestag ed esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Intervistato dal quotidiano “Welt”, Roettgen ha aggiunto che “l'Ue deve fare tutto il possibile” contro questo “atto di terrorismo di Stato” commesso da Lukashenko, con richieste al suo “regime dittatoriale” che devono essere chiare. “Ciò include il rilascio di Roman Protasevich e di tutti gli altri prigionieri politici” in Bielorussia. Per Roettgen, inoltre, l'Ue e gli Stati Uniti devono ora “finalmente imporre in maniera coerente sanzioni sull'intero apparato di potere di Lukashenko, comprese le società statali”. Intanto, ha evidenziato il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, gli eventi dell'aeroporto di Minsk rappresentano “chiaramente una nuova dimensione nella brutale lotta del regime dittatoriale di Lukashenko contro il suo stesso popolo”. (segue) (Geb)