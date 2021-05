Bielorussia: Roettgen (Cdu), Lukashenko ha messo in pericolo la sicurezza dell'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, si tratta di “terrorismo di Stato e pirateria di Stato, diretta anche contro i civili di altre nazioni e l'aviazione civile”. Per l'esponente della Cdu, “la Germania è ora chiamata a contribuire a garantire che nell'Ue e nella Nato vi sia la reazione necessaria e inequivocabile contro Lukashenko”. Tale risposta deve essere “così dura” che il leader della Bielorussia “non deve pensare nemmeno lontanamente di ripetere” quanto accaduto con il volo Ryanair nella giornata di ieri, 23 maggio. Infine, ha dichiarato Roettgen, “l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (Icao) deve avviare immediatamente un'indagine sull'incidente”. La Bielorussia deve essere “sospesa come membro in attesa del rapporto” e il traffico aereo sul Paese deve essere bloccato, con l'arresto dei voli da e per l'ex repubblica sovietica. (Geb)