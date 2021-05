Amministrative: Meloni (Fd'I), puntiamo su candidati civici, Michetti e Rocca nomi interessanti come altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo convergere su candidati espressione del civismo per allargare il fronte. I candidati arriveranno in pochi giorni". Lo ha detto la leader di Fd'I Giorgia Meloni, al termine del vertice del centrodestra sulle amministrative. "Il centrodestra è attrattivo e unito". L'avvocato Michetti a Roma e la presidente di Federfarma Lombardia Racca a Milano "sono dei nomi interessanti come altri. Ora facciamo delle verifiche e procederemo nel modo migliore", ha concluso Meloni.(Rer)